Ein 80-jähriger Leonberger ist am Freitag Opfer eines Betrügers geworden, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Unbekannte kontaktierte den Senior auf dessen Festnetzapparat und machte ihm durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass sein Konto gehackt und insgesamt sieben unberechtigte Überweisungen getätigt worden wären. Der falsche Bankmitarbeiter gab an, nun in Zusammenarbeit mit dem 80-Jährigen dafür sorgen zu wollen, dass die Überweisungen storniert werden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab der Senior also die Daten seines Online-Banking-Zugangs sowie mehrere TAN-Nummern an den Betrüger durch. Die angeblichen sieben Überweisungen stornierte dieser natürlich nicht – sondern tätigte diese selbst. So konnte der Betrüger mehrere tausend Euro ergaunern. Die Ermittlungen dauern laut Aussage der Polizei an.