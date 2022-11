Weiter müsse sie dringend mehrere Rechnungen begleichen und bat um finanzielle Unterstützung. Die 56-Jährige überwies daraufhin rund 1000 Euro an eine Bankverbindung, die in der Nachricht angegeben war. Was sie nicht wusste: Absender der Messenger-Nachricht war nicht etwa ihre Tochter, sondern abgefeimte Betrüger. Erst gegen Abend wurde die Frau misstrauisch. Sie erstattete bei der Polizei Anzeige.