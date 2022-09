Betrug in Hemmingen Falsche Banker erbeuten Tausende Euro

Ein 42 Jahre alter Mann aus Hemmingen ist das Opfer von Betrügern geworden. Die Unbekannten nutzten am Telefon die Gutgläubigkeit des Mannes aus und luchsten ihm am Mittwoch mehrere Tausend Euro ab, wie die Polizei berichtet. Demnach hatte der 42-Jährige an jenem Tag einen Anruf einer Person erhalten, die sich als sein Bankberater ausgab. Der Anrufer machte dem Mann durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass es zu unbefugten Abbuchungen von seinem Bankkonto gekommen sei, und er zur Stornierung dieser Transaktionen nun TAN-Nummern benötige. Der Hemminger fiel auf die fiese Masche rein und reagierte entsprechend. Nachdem er den weiteren Anweisungen des Anrufers folgte, wurden später zwei unbefugte Überweisungen auf ein fremdes Konto getätigt – in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Betrug flog laut der Polizei auf, als der Mann am Tag drauf seine Bank kontaktierte.