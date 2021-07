Betriebsimpfung bei Lewa Den Piks gibt’s in der neuen Werkshalle

Leonberg - Es mutet schon etwas sonderbar an. Links im Montagebereich der neuen Werkhalle 5 von Lewa wird konzentriert gearbeitet. Mittendrin zwei Aggregate, die zu zwei riesigen Pumpen montiert werden. Dafür haben sich der Empfang, der Flur und die angrenzenden Büros und Räumlichkeiten an diesem Tag in eine „Arztpraxis“ verwandelt. Der internationale renommierte Pumpenhersteller im Ramtel hat nämlich eine Impfaktion für seine Mitarbeiter in Leonberg organisiert.