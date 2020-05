Betreuung in Leonberg Kinder werden abwechselnd an einzelnen Tagen betreut

Die aktuellen Landesvorgaben lassen in dieser Übergangszeit nur die Hälfte der genehmigten Kinder pro Gruppe zu. Vor dem Hintergrund, dass strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen, kann momentan nur etwa in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr eine Betreuung angeboten werden.

In städtischen Kitas werden insgesamt 980 Kinder betreut, in katholischer Trägerschaft sind es 321 Kinder und in evangelischer 571. In der so genannten Notbetreuung sind in Leonberg 214 Kinder, davon 110 in städtischen, 64 in evangelischen, 28 in katholischen und zwölf in Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Dies entspricht gerade mal etwa elf Prozent aller derzeit zu betreuenden Kinder in Kitas. Diese sind seit dem 17. März geschlossen. Diese Schließung gilt aktuell laut der neuesten Fassung der Corona-Verordnung bis zum 15. Juni.

Neue Verordnungen gelten ab dem 15. Juni

Bisher konnten Kinder nur im Rahmen der Notbetreuung die Kitas besuchen. Die Notbetreuung ist für Eltern bestimmt, die einem systemrelevanten Beruf nachgehen oder eine Präsenzpflicht nachweisen können und von ihrem Arbeitgeber eine Unabkömmlichkeit bescheinigt bekommen. Die Eltern haben hierfür einen Antrag bei der Stadt auf einen Platz in der Notbetreuung stellen müssen. Entsprechende Formulare sind auf der städtischen Homepage unter www.leonberg.de eingestellt.

Das nun erweiterte Angebot zur Kitabetreuung ist abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen und neuerer Verordnungen, die vom 15. Juni an gelten.