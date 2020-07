Betreuung in Leonberg Kinder, Kinder und noch mehr Kinder

Vier neue Kitas in Planung

Die geplanten Neubauvorhaben Kita West, Kinderhaus Kunterbunt, Bildungscampus Ezach sowie der Neubau einer Kita in Warmbronn werden den Mangel für die Gesamtstadt mittelfristig auf etwa 50 Plätze reduzieren. Doch das ist Zukunftsmusik, deshalb muss die Stadt Sorge tragen, dass die Ersatz-Containerkindergärten in Betrieb bleiben können.

Bis August 2022 steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder zwischen dem ersten Geburtstag bis zum Schulalter auf mehr als 2600 Plätze. Von 1580 Grundschulkindern werden in diesem Schuljahr 479 in der verlässlichen Grundschule betreut. 505 Kinder besuchen die Ganztagsschule, 138 Kinder werden im Hort an der Schule betreut.

Mit welchen Vorschlägen soll Abhilfe geschaffen werden?

Einer lautet, dass die Verwaltung sich nach einem Standort für eine neue sechsgruppige Kita in der Kernstadt umsehen soll. Ein weiterer geht dahin, die Angebote des Kinderhauses Spitalhof als Tageseinrichtung für Ein- bis Sechsjährige zu ändern und die Schulkindbetreuung hier an den Betrieb als Ganztagsgrundschule anzupassen.

Des Weiteren wird die durch den Verein FISH Leonberg initiierte Naturkindergartengruppe mit 20 Plätzen im Gebiet Lohlenbach – vorbehaltlich der Erteilung der Betriebserlaubnis durch den Kommunalverband Jugend und Soziales/Landesjugendamt an den Träger – ab dem Kindergartenjahr 2020/21 in den Bedarfsplan der Stadt Leonberg aufgenommen.

Die Hürden werden immer höher

Doch mit den Natur- und Waldkindergärten ist das eine immer kompliziertere Sache. Die Zeiten, als ein Bauwagen und eine Gruppe Enthusiasten für den Betrieb genügten, sind längst vorbei. Der Amtsschimmel wiehert und unterschiedlichste Behörden bauen immer mehr Hürden auf.

So war geplant, dass der Kindergarten Mammutzahn in Höfingen eine Naturkindergartengruppe mit 20 Plätzen bekommt. Doch baurechtlich wird das immer schwerer. So will eine Behörde, dass für diese Gruppe im Stammkindergarten drei zusätzliche Toiletten errichtet werden, eine andere fordert im Gebäude einen zusätzlichen 40 Quadratmeter großen Raum für die Gruppe, Parkplätze müssen entstehen, ein Zufahrtsweg. „Wenn wir den Platz hätten, dann hätten wir doch keine ausgelagerte Naturkindergartengruppe benötigt“, meint Schmauder.

Das sind keine guten Voraussetzungen für ein ähnliches Vorhaben in Gebersheim. Hier will der Verein Wurzelkinder 2021 eine Naturkindergartengruppe mit 20 Plätzen für Drei- bis Sechsjährige einrichten. Doch ein geeigneter Standort zu finden ist nicht leicht, gilt doch inzwischen, dass kein Baum näher als 30 Meter zum Bauwagen stehen darf.