Betreutes Wohnen für Renningen Kein Stillstand an der Mühle

Unter dem Titel „MeVita Mühlen-Residenz“ sollen dem Plan von Schweizer Immo Projekt nach bedarfsgerechte und zeitgemäße Wohnformen für ältere Menschen entstehen. Ergänzt werden die seniorengerechten Wohnungen durch individuelle Dienst- und Pflegeleistungen, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Die Bewohner könnten damit so lange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld wohnen bleiben. Für die Betreuung und Pflege sollen 24 Stunden am Tag Pflegekräfte im Haus präsent sein, außerdem wird ein umfassendes Notrufsystem eingerichtet. Vorgesehen sind insgesamt rund 55 Wohneinheiten.

Anwohner beklagen die Gebäudehöhe

Was in direkter Nachbarschaft auf wenig Gegenliebe stößt, sind die geplanten Umfänge des neuen Gebäudekomplexes. Als „überaus massig und ausladend“ kritisierten betroffene Anwohner aus der Mühlgasse das Projekt, das nach ihrer Einschätzung nicht in das dörfliche Umfeld passt. „Über nahezu die gesamte Fläche würde das Flachdach des Gebäudeteils eine Höhe erreichen, die seither lediglich durch den höchsten Giebel der Mühlengebäude markiert worden ist“, heißt es in dem einstigen Beschwerdeschreiben an die Stadtverwaltung. Sie forderten eine kleinere Version, die sich besser in das historische Stadtbild einfügt.

Die Bewohner hatten sogar einen Anwalt eingeschaltet. „Dieser hatte nach eingehender Prüfung der Bauakte aber nur äußerst geringe Aussichten auf ein erfolgreiches Verfahren gesehen“, berichtet einer der Anwohner, Berthold Flocke. Der Einspruch sei daher am 2. Juni zurückgenommen worden.