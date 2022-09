Die Geschehnisse um gefälschte Zulassungen von Autos in der Zulassungsstelle Böblingen beschäftigen noch immer die Justiz. Mehr als ein Jahr nach der Verurteilung der Haupttäterin zu vier Jahren und fünf Monaten Haft durch das Landgericht Stuttgart und einer Bewährungsstrafe gegen einen Komplizen muss sich seit Donnerstag eine 27-jährige ehemalige Mitarbeiterin der Außenstelle Leonberg wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit in 25 Fällen vor dem Schöffengericht in Leonberg verantworten.