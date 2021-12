Besitzerwechsel Röhm Buch heißt künftig Wittwer-Thalia

Lesen Sie aus unserem Angebot: Corona: Verunsicherung im Handel deutlich spürbar

„Neben der persönlichen Beratung durch das bereits bekannte Buchhandlungsteam vor Ort werden innovative Services den Einkauf bei Wittwer-Thalia künftig spielerisch einfach machen. So können Artikel beispielsweise über die App-Funktion ‚Scan & Go‘ mobil, kontaktlos und ohne Kassenbesuch bezahlt werden“, heißt es in der Mitteilung des Thalia-Unternehmens mit Firmensitz in Hagen. Online-Bestellungen würden darüber hinaus zur Abholung kostenfrei in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert.

„Wir freuen uns sehr, die Buchhandlung Röhm weiterzuführen und die Menschen vor Ort zukünftig mit neuen Ideen und innovativen Services für das Lesen zu begeistern“, sagt Michael Wetzel, der zuständige Vertriebsdirektor bei Thalia. „Mit dem neuen Standort in Leonberg können wir, nach dem Zusammenschluss mit Wittwer im Jahr 2018, außerdem unsere Präsenz im Großraum Stuttgart weiter ausbauen.“

Das Unternehmen Thalia weitet sich im Handel mit Büchern aus

Familiengeführt

Der Bücher-Konzern Thalia wird größer und größer. 2018 schloss er sich mit dem Stuttgarter Buchhaus Wittwer zusammen. 2019 folgte die Fusion mit der Mayerschen Buchhandlung – ein von Jacob Anton Mayer im Jahr 1817 in Aachen gegründetes Unternehmen. Aus Mayersche und Thalia entstand damit Europas bedeutendstes familiengeführtes Buchhandelsunternehmen. Nach dem Zusammenschluss gehören heute rund 360 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich sowie 50 Prozent der Anteile an den mehr als 30 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz zum Unternehmen.

Kanalübergreifend

Ziel des Unternehmens: Das Lesen soll im Alltag der Menschen präsent bleiben. Daher verbindet Thalia buchhändlerische Tradition mit innovativen digitalen Dienstleistungen zu einer sogenannten „Omni-Channel-Strategie“, die den Zugang zu Büchern und Inhalten über alle denkbaren Kanäle hinweg ermöglicht. Nachwuchsfördernd Thalia ist größter Ausbilder für Buchhändler im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen wurde 1919 in Hamburg gegründet.