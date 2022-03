Beschädigtes Auto gesucht Bus streift geparkten Pkw

Leonberg - Am Dienstag hat ein 61- Jahre alter Busfahrer um 17.30 Uhr in der Neuköllner Straße in Leonberg ein noch unbekanntes Auto touchiert, dass am rechten Fahrbahnrand in Richtung Leonberger Straße geparkt war. Am Bus entstand dabei ein Schaden von etwa 1500 Euro. Ob auch das geparkte Fahrzeug beschädigt wurde, ist ungeklärt, weil der Busfahrer zunächst weiterfuhr und den Schaden erst später bemerkte.