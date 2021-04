Berufsförderungswerk Bildungszentrum zieht nach Renningen

Die pro.Di Bildung, ein Bereich des Tochterunternehmens pro.Di GmbH, richtet sich an Kunden der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters sowie an alle, die ihren beruflichen Neustart mit einer Aus- oder Weiterbildung selbst in die Hand nehmen möchten. Das Leistungsspektrum umfasst verschiedene Coaching-Angebote, Vorbereitungskurse, die als Grundstein für eine erfolgreiche Qualifizierung dienen, Aus- und Weiterbildungen in sechs Fachrichtungen sowie Online-Schulungen. Die Menschen können Weiterbildungen erhalten, aufbauend auf dem, was sie vor ihrer Zeit der Arbeitslosigkeit gelernt haben, oder ganz neue Qualifizierungen erhalten, beispielsweise aus dem Bereich IT, kaufmännische Tätigkeiten, Elektronik, Steuerfach und mehr.