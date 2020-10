Berufliches Schulzentrum in Leonberg Unbekannte rauben einen 21-Jährigen aus

Leonberg - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen 21-Jährigen auf dem Lehrerparkplatz am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) im Leonberger Fockentalweg ausgeraubt. Als der Mann gegen 19 Uhr zu seinem Auto lief, das er auf dem Parkplatz abgestellt hatte, sprachen die beiden Männer ihn an. Sie bedrohten ihr Opfer mit einem geöffneten Klappmesser und forderten den 21-Jährigen auf, sein Bargeld rauszurücken. Mit ihrer Beute in Höhe von etwa 200 Euro rannten die Männer über den Schulhof in Richtung Rutesheimer Straße davon.