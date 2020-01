Beruf beim Böblinger Landratsamt So läuft die Arbeit des Landrat-Chauffeurs

Böblingen - Der Flieger aus Tunis landet mit Verspätung. Das macht Mark Weißenbühler leicht nervös. Pünktlich steht er am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens, um seinen Chef abzuholen. Der Böblinger Landrat Roland Bernhard war für vier Tage auf Dienstreise in Tunesien. Um 10 Uhr soll er in Frankfurt landen. Der nächste Termin ist bereits um 14 Uhr in Herrenberg. Deshalb steht der Chauffeur unter Zeitdruck.