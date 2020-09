Berühmter Weil der Städter hat Todestag Dank Johannes Brenz gibt es die Schulpflicht

Bis Johannes Brenz zu „Luthers Mann in Süddeutschland“ (so der Münsteraner Luther-Forscher Martin Brecht) wurde, dauerte es aber noch. In Weil der Stadt ist Brenz am 24. Juni 1499 zur Welt gekommen. Das ist noch heute auf Brenz’s Grabdenkmal in der Stuttgarter Stiftskirche nachzulesen: „Gott dem Besten, Höchsten geweiht: Johannes Brenz von schwäbischem Stamme, beheimatet in Weil (der Stadt), hochberühmter Theologe, Propst in Stuttgart.“