Leonberg - Familie am Start“ lässt die Familien auch in Corona-Zeiten nicht alleine, dennoch müssen Eltern weiterhin auf den Besuch mit ihren Kindern im Familiencafé und in der Eltern-Kind-Gruppe verzichten. Seit März sind die Gruppen in Leonberg, Renningen, Böblingen, Gäufelden, Herrenberg, Magstadt und Sindelfingen geschlossen.