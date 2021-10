Benefizspiel Starkes Zeichen für Club im Oberahrtal

Spendenaktion läuft weiter

Unerwartete Hilfe kam auch von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen, die sich nach der Ankündigung in unserer Zeitung spontan dazu entschieden hatte, beim vergangenen Heimspiel auch eine Spendenbox aufzustellen. Jetzt haben sich die Flachter ein neues Ziel gesetzt. Die 5000-Euro-Marke wird angepeilt. Bei der Partie am Sonntag gegen den SV Pattonville kann noch einmal gespendet werden. Zudem läuft auch eine Aktion der benachbarten Kelter weiter. Alles, was nach 19 Uhr gebracht wird, fließt mit ein.