Benefizessen für Geflüchtete Mit jedem Teller wird gespendet

Beim Benefizessen für die ukrainischen Geflüchteten soll es auch ukrainisches Essen geben.

Genau, ich koche selbst und probiere gerade einige Rezepte aus. Geben wird es wahrscheinlich einen ukrainischen Eintopf. Die Kosten für Essen und Getränke der Benefizveranstaltung übernehme ich. Alle Einnahmen aus dem Abend werden also direkt gespendet. Pro Person sollten mindestens 20 Euro beigesteuert werden, Getränke sind nicht inklusive.

Gesammeltes Geld geht direkt nach Weil der Stadt

Wohin sollen die gesammelten Spenden gehen?

Das Geld geht an das Landratsamt, das in Weil der Stadt auch die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bürgerheim betreiben wird. Mir wurde versichert, dass die Spenden aus dem Benefizessen direkt nach Weil der Stadt gehen und nicht in den großen Spendentopf des Landkreises einfließen. Landrat Roland Bernhard hat für das Benefizessen außerdem spontan die Schirmherrschaft übernommen und wird die Spenden wahrscheinlich auch persönlich entgegennehmen.

Können Sie sich vorstellen, auch nach dem Benefizessen noch ähnliche Angebote auf die Beine zu stellen?

Gar keine Frage. Natürlich müssen wir uns etwas an der Wirtschaftlichkeit des Rössle orientieren und andere Veranstaltungen durchführen. Und die Schulen im peruanischen Arequipa, die wir mit Unamonos unterstützen, haben auch Hilfe verdient. Aber wenn es sich finanziell umsetzen lässt, dann auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel überlegt, geflüchtete Familien zum Spielen und Grillen auf den Spielplatz des Rössle einzuladen. Gerade für die Kleinsten ist eine Flucht ein traumatisches Erlebnis. So können wir vielleicht etwas Ablenkung bieten.

Ein Essen für Neuankömmlinge

Stiftung

Die Schmidt-Adler-Stiftung wurde im Jahr 2001 von Stadt und Heimatverein und auf Initiative von Rose Schnaufer, Hans-Josef Straub und Hannes Schmalbach us dem Nachlass von Else Schmidt und Max Adler gegründet. In der Stuttgarter Straße betreibt sie die Gaststätte Rössle in einem denkmalgeschützten Gebäude.

Benefizessen

Das Benefizessen zugunsten der Geflüchteten findet am Freitag, 1. April, ab 19 Uhr im Gasthaus Rössle statt. Die Anmeldung erfolgt über schmidt-adlerstiftung@t-online.de. Auf Wunsch können Teilnehmer alleine oder nur mit ihnen bekannten Personen an einem Tisch sitzen.