Belästigung am Bahnhof Ditzingen Frau gegen ihren Willen geküsst

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Täter eine 19-Jährige am Ditzinger Bahnhof gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Laut Informationen der Bundespolizei soll die junge Frau zunächst alleine auf einer Bank des Bahnhofs gewartet haben, als sich der Unbekannte zu ihr setzte und sie in ein Gespräch verwickelte. Im Laufe des Gesprächs soll der Mann die 19-Jährige schließlich an der Taille berührt und sie dann geküsst haben. Als die junge Frau sich wehrte, stieg der Täter in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart und fuhr davon.