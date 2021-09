Beitrag aus Wimsheim Schülerin gewinnt Schreibwettbewerb

Berlin als Sehnsuchtsort

Die Straße, die symbolisiert in ihrer Geschichte auch die Distanz zwischen zwei Menschen: Lange haben diese im Mikrokosmos einer kleinen Berliner Wohnung zusammengelebt und wohnen nun, nach einer Trennung und der Rückkehr in ihre Heimat, auf den gegenüberliegenden Seiten einer Straße. „Jetzt bin ich wieder hier“, schreibt Katharina. „ In dieser nebligen Straße mit den zwei Ufern und dem schwimmenden Asphalt zwischen uns. Hier hat alles angefangen. Die Straße, die zwei Häuser. Dann Berlin, zusammen.“

Die Hauptstadt ist zumindest teilweise Ort des Geschehens – eine Wahl, die sie ganz bewusst gewählt hat. „Berlin verbindet man mit diesem großen, goldenen Leben, wo alle hinwollen.“ Unbedingt schön fand es die Protagonistin der Kurzgeschichte dort aber nicht. „Die Beziehung ist gescheitert, aber sie hat mehr gewonnen als verloren“, erklärt Katharina.

Für Katharina ging es nach Berlin

Nach Berlin ging es nicht nur für die Protagonistin der Geschichte – auch Katharina selbst war jüngst in der Hauptstadt. Anfang September fand dort die große Preisverleihung durch die Veranstalter des Wettbewerbs, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin-Brandenburg, und dem Verein „Wortbau“, statt. Vorher versammelten sich die 14 Gewinnerinnen und Gewinner zudem zu einem mehrtägigen Workshop. „Ich bin sehr aufgeregt“, sagt Katharina einige Tage vor ihrer Reise. „Ich freue mich auch, die anderen Gewinner kennenzulernen, Texte zu lesen und vielleicht sogar etwas Neues zu schreiben.“

Das Schreiben will Katharina Scheipner auch künftig nicht aufgeben. Trotz der Auszeichnung beim diesjährigen Theo-Wettbewerb kann sie sich eine weitere Teilnahme vorstellen. „Wenn mir zum Thema etwas einfällt,“ sagt sie. Und auch in ferner Zukunft bleibt sie dran – im Herbst macht sie ein Praktikum bei einem Verlag und kann sich eine berufliche Entwicklung in diese Richtung gut vorstellen.