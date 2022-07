Die Polizei sucht nach dem Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ereignet hat. Ein 18 Jahre Opel-Fahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken einen geparkten BMW im Bereich der rechten Front.