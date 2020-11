Beigeordnetenwahl in Leonberg Die Sieger verzichten auf Gesten des Triumphes

Klares Ergebnis für Brenner trotz Gegenwind

Josefa Schmid hält es ebenso nicht länger als nötig am Ort ihrer Niederlage, die aber für viele im Saal ein Achtungserfolg ist. Die Niederbayerin fährt noch in der Nacht nach Hause, um am nächsten Tag schon wieder Pläne zu schmieden: Sie möchte auf jeden Fall in einem Rathaus arbeiten. Die umtriebige Politikerin fühlt sich als Teil der kommunalen Familie.