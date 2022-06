Bei Rot über die Ampel 50 000 Euro Schaden nach Unfall in Leonberg

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem n Schaden von rund 50 000 Euro ist es am Donnerstag gegen 12 Uhr in Leonberg gekommen. Ein 78 Jahre alter Peugeot-Lenker war auf der Südrandstraße in Richtung Leonberg-West unterwegs. An der Einmündung zur Berliner Straße missachtete er laut Polizei vermutlich die für ihn geltende rote Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit dem Ford eines 47-Jährigen, der gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung auf der Südrandstraße unterwegs war.