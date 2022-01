Behördengänge online Korntal-Münchingen wird digitaler

Stadt baut digitale Dienstleistungsangebote aus

Im Bericht steht gleich zu Beginn: „Wenn wir in Korntal-Münchingen über Digitalisierung reden, denken wir in zwei getrennten Bereichen: Welche Veränderungen betreffen den Austausch mit der Bürgerschaft sowie Wirtschaft – und welche uns als Verwaltung sowie unseren Austausch mit anderen Verwaltungen?“ In den vergangenen Jahren sei bereits sehr erfolgreich digitalisiert worden: Online kann man sich bewerben und lassen sich Termine beim Bürgerservice vereinbaren, Strafzettel können rasch über QR-Codes bezahlt werden. Und am Ausweisterminal kann man jederzeit seinen Pass abholen.