Begonnene Projekte weiterführen OB Makurath tritt wieder an

Makuraths Kritiker indes führen bisweilen an, gerade wegen dessen rhetorischer Gewandtheit ohnehin keine Chance gegen ihn zu haben und daher eher auf seinen Stellvertreter, Bürgermeister Ulrich Bahmer, zu setzen. Der Christdemokrat gilt vielen als volksnäher. Er hat aber immer signalisiert, nicht gegen Makurath zu kandidieren und stattdessen die auch sichtbar gute Zusammenarbeit an der Rathausspitze betont.

Politiker in der Region Stuttgart

Makurath hat am Dienstag angekündigt, seine Erfahrung, interkommunale Vernetzung und die nach wie vor vorhandene Neugier weitere acht Jahre einbringen zu wollen. Der gebürtige Heilbronner sitzt für die SPD in der Regionalversammlung. Darüber hinaus ist er Mitglied im Vorstand des Städtetags Baden-Württemberg und zudem Sprengelvorsitzender.

Er ist seit 2018 Präsident des Verbands baden-württembergischer Bürgermeister, er ist Mitglied des SWR-Rundfunkrats und gehört seit der Berufung durch Landesbischof Gebhard Fürst 2020 dem Diözesan-Caritasrat an, dem Aufsichtsgremium des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Auch wenn Makuraths Blick in den vergangenen Jahren zunehmend über die Stadtgrenzen hinausging, so ist er von der Bedeutung der Kommunen auch in der Zukunft überzeugt. Sie würden „weiterhin eine ganz starke Rolle spielen“. Sie seien die Orte der Realität und der Gegenwart. „Ich habe keine Sorge, dass die Lokalpolitik an Bedeutung verlieren könnte.“

Eine Kommunalreform zeichne sich nicht ab, ist er überzeugt. Und auch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit als bisher bedeute nicht die Gefährdung der Selbstständigkeit. Diese Zusammenarbeit sei schon heute „gelebte Praxis in vielen Bereichen“, sagt er und verweist auf das gemeinsame Gewerbegebiet unter anderem mit Schwieberdingen, das derzeit geplant wird. Neue Themen wie Personalressourcen, Klimaschutz und Energieversorgung kämen lediglich hinzu.