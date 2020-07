Beachvolleyball Heimsheimer sollen Vorrang haben

Der Kompromissvorschlag lautete deshalb: Die Felder sollen weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, also auch von jedem Spieler anderer Kommunen benutzt werden dürfen, jedoch sollen der Schul- und Vereinssport Vorrang bekommen. Das heißt: Eine öffentliche Nutzung wäre nur möglich, solange dort kein Verein trainiert.

Die Hobby-Volleyballer Hagen Adelmann und Robin Herb setzten sich daher mit dem TSV Heimsheim zusammen. „Dort wurden sie mit offenen Armen empfangen“, berichtet der Bürgermeister. Die Beachvolleyballer sollen zukünftig in die Abteilung Freizeitsport des TSV Heimsheim aufgenommen werden. Weitere Vorteile dieses Zusammenschlusses wären, dass die Volleyballer in den Wintermonaten die Stadthalle nutzen könnten und einen eigenen Lagerraum hätten. Die Stadt hätte auf der anderen Seite verlässliche Ansprechpartner.

Einstimmiger Beschluss

Im Gemeinderat sah man das Vorhaben kritisch. Nicht nur Sabine Kiedaisch (Bürger für Heimsheim) sah die Gefahr, dass auch manche Heimsheimer, die sich nicht an den Verein anschließen möchten, bei diesem System durch das Raster fallen und dazu gezwungen wären, ihren Platz auf dem Feld abzugeben, wenn dort ein Training stattfinden soll. Andere Ratsmitglieder teilten die Bedenken und taten sich schwer, die Nutzung beider Plätze so zu beschränken. Hagen Adelmann lenkte ein: „Wir möchten hier niemandem den Platz wegnehmen“, betonte er. Die Anfrage sei von Anfang an nur auf eines der beiden Felder bezogen gewesen.

Mit einem verbindlichen Trainingsplan, wie ihn sich Kiedaisch wünschte, konnte er nicht dienen. „Beachvolleyball ist extrem wetterabhängig, da ist es schwer, feste Zeiten anzugeben.“ Mit Schülern jedenfalls, die nach der Schule dort spielen möchten, würde der Trainingsbetrieb aber nicht kollidieren, sagte Hagen Adelmann. Das Training würde eher am Abend stattfinden.

Mit dem Kompromiss, nur eines der beiden Felder mit den Einschränkungen zu versehen, konnte sich der Gemeinderat anfreunden. Der Beschluss fiel einstimmig. Damit können die Beachvolleyballfelder weiterhin von jedem genutzt werden. Sobald die neue Sparte des TSV aber dort trainieren möchte, müssen die Spieler aber, im wahrsten Sinne, das Feld räumen – zumindest eines davon.