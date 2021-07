Renningen - Hitze, Regen, Kälte oder Wind – all das hat den Beachhandballern nichts anhaben können. 23 Jahre in Folge ist beim Turnier der SpVgg Renningen geworfen, gerannt, gekämpft und gefeiert worden. Die dreitägige Veranstaltung wurde zu einem der traditionsreichsten Beachhandball-Turniere der Region. Dann kam Corona. Erstmals mussten die Wettbewerbe abgesagt werden. Das bewährte Motto „School is out – der Urlaub kann kommen“ lag auf Eis.