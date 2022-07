„Wir haben das Turnier in diesem Jahr komplett neu aufgezogen“, sagt Tobias Schauerhammer von der SpVgg Renningen. Dadurch, dass jetzt zwei dauerhafte Beach-Felder zur Verfügung stehen und der Sand nicht mehr herangekarrt und zu drei Spielfeldern aufgeschüttet werden muss, wird an zwei Wochenenden gespielt. Am vergangenen waren die aktiven Mannschaften dran, am nächsten kommen die Junioren zum Zug.