Bauvorhaben in Leonberg Über dem Kindergarten wird auch gewohnt

Leonberg - In dem wachsenden Mittelzentrum Leonberg, das fast 49 000 Einwohner hat, fehlt es an allen Ecken und Enden an zwei Dingen: an bezahlbaren Wohnungen und an Kindergarten- und Krippenplätzen. Vor allem die Ganztagsbetreuung der Kleinen ist stark gefragt. Häufig sind beide Eltern voll berufstätig, auch weil sie sich die teuren Wohnungen und Häuser sonst nicht leisten können.