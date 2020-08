Baustelle in Weissach Netze BW sperrt Flachter Straße

Verkehr von außerhalb muss den Ort umfahren. Die innerörtliche Umleitung für den Verkehr führt durch die Wohngebiete. Teile der Umleitungsstrecken werden als Einbahnverkehr ausgewiesen. Zum Schutz der Anwohner kündigt die Verwaltung Geschwindigkeitsmessungen an. Der Busverkehr wird über die Porschestraße geleitet, daher können die Bushaltestellen an der Strudelbachhalle Richtung Flacht sowie die Haltestelle in der Flachter Straße während der Bauzeit nicht angefahren werden. Die Haltestelle Hauptstraße wird an die Gartenstraße verlegt.