In diesem Zeitraum werden die maroden Steine an der Brücke ausgetauscht. Außerdem lässt die Behörde die Asphaltschicht auf der Brücke erneuern. 25 000 Euro kosten die Bauarbeiten, die das Land bezahlt. Denn die Würmbrücke verläuft über eine Landesstraße. Die überörtliche Umleitung von Weil der Stadt nach Heimsheim erfolgt über die L 1182 nach Mühlhausen. An der Kreuzung Weil der Städter Straße und Heimsheimer Straße in Mühlhausen wird der Verkehr auf die K 4563 in Richtung Tiefenbronn geleitet, und von dort geht es nach Heimsheim. Für die Gegenverkehr kann diese Umleitungsstrecke analog genutzt werden.