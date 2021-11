Baustelle in Weil der Stadt Anwohner wurden nicht informiert

Weil der Stadt - Baustelle? Von einer Vollsperrung der Döffinger Straße zwischen den Hausnummern 2 und 23 hatten am Freitagnachmittag einige Einwohner noch nichts gehört – obwohl diese bereits am Montag, 8. November, losgehen sollte. Einziger Hinweis: Ein Instagram-Post der Stadtverwaltung und ein Eintrag auf der Homepage unter dem Reiter „Aktuelles“. Ein Zettel habe nicht im Briefkasten gelegen, berichteten mehrere Anwohner. „Das höre ich zum ersten Mal“, tönte es. „Wie soll ich denn dann in meine Einfahrt kommen?“