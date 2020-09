Baustelle in Leonberg und Gerlingen Ramtel-Kreisel wird gesperrt

Umleitung durch die Kernstadt und das Mahdental

Wer in Richtung Stuttgart fahren will, wird weiterhin über die Mahdentalstraße umgeleitet. In Richtung Gerlingen verläuft die offizielle Umleitung durch Leonberg über die Berliner Straße, die Eltinger Straße und über die Feuerbacher Straße. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ebenso durch die Kernstadt und dann weiter auf die Mahdentalstraße geführt. Der Anliegerverkehr für die Gerlinger Heide ist über die Talstraße und die Seifertstraße möglich. Fußgänger und Radfahrer können über die Bopserwaldstraße, das anschließende Waldgebiet und über die Straße Am Waldfriedhof von der Waldsiedlung in Richtung Ramtel gelangen.