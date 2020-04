Baustelle in Leonberg Strohgäustraße wird gesperrt

Leonberg - Von Dienstag, 21. April, 9 Uhr an bis zum 15. Mai ist die Strohgäustraße zwischen der Jahnstraße und der Gotthold-Ege-Straße werktags zwischen 7 und 17 Uhr halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Außerdem ist der Gehweg in Richtung Höfingen gesperrt. Vom 4. Mai an wird die Bushaltestelle „Strohgäustraße“ in die beiden Parkbuchten auf Höhe der Jahnstraße verlegt. Grund für die Sperrung sind Stromkabel für das neu entstehende Wohngebiet auf dem ehemaligen TSG-Gelände, die verlegt werden.