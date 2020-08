Auch die Busse fahren anders

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Es entfallen die Haltestellen Albert-Schweitzer-Gymnasium und Leo-Center (in Richtung Bahnhof). Die Linien 92, 94, RT 94 und 651 halten nicht an der Haltestelle Leo-Center (Richtung Eltingen). Eine Ersatzhaltestelle wird in der Hindenburgstraße zwischen Brenner- und Römerstraße eingerichtet. Die Busse fahren dann von der Hindenburgstraße wieder in die Römerstraße und halten wie gewohnt an der Haltestelle Kaufland.