„Im Zusammenhang mit den Reparaturarbeiten mussten kurzfristig weitere Verkehrsregelungen getroffen werden“, teilt die Stadt mit. So wurde die Bushaltestelle „Feuerbacher Straße“ stadteinwärts weiter nach oben in Richtung Heinrich-Längerer-Straße verlegt. Zudem kann nicht von der Heinrich-Längerer-Straße in die Feuerbacher Straße eingefahren werden. Die Ampel soll zudem am Freitag um 16 Uhr abgeschaltet werden und über das Wochenende aus bleiben. Am Montag sollen die Arbeiten dann mit Ampelregelung fortgeführt werden.