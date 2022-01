Baustelle in Ditzingen S-Bahnverkehr wird unterbrochen

Auch danach noch Verspätungen möglich

Die Busse halten an allen Punkten, an denen auch die S-Bahn halten würde: an den Bahnhöfen in Korntal und Stuttgart-Weilimdorf, in Ditzingen hält er am Zentralen Omnibusbahnhof, Haltepunkte 4 und 5; in Höfingen in der Varnbülerstraße, in Leonberg am Haltepunkt 6 des Zentralen Omnibusbahnhofs. Zwischen Leonberg und Weil der Stadt oder Böblingen fahren halbstündlich Züge. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag fahren die Nachtverkehrszüge der Linie S 60 zwischen Böblingen und Renningen über Renningen hinaus: Start- und Endstation ist Leonberg.

Und am 6. Januar sowie 9. Januar fährt für die S-Bahn mit Abfahrt um 5.15 Uhr von Leonberg in Richtung Weil der Stadt ein Bus. Zudem, so die Bahn, könne es von Montag, 10. Januar bis Freitag, 4. Februar, zu geringen Verspätungen kommen.