Baustelle Grabenstraße Nach Insolvenzverfahren geht’s weiter

Probleme von Beginn an

So richtig nach dem Zeitplan lief das Projekt an der Grabenstraße von Beginn an nicht. Im Sommer 2016 hatte die Baufirma Acar Bau das ehemalige Kino bis auf den Gewölbekeller abgerissen. Sie hatte Platz geschaffen für zwei Mehrfamilienhäuser bis zur Gasse „Im Zwinger“. Zehn Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und einer Wohnfläche von 68 bis 134 Quadratmetern hatte Ilzhöfer Immobilien in der folgenden Zeit verkauft. Anfang Februar 2016 wollte der Bauherr WMC loslegen, wurde dann zunächst vom Leonberger Pferdemarkt ausgebremst, da der traditionelle Umzug durch die Grabenstraße führt. Die notwendige Aufstellfläche für die Baustelle – insgesamt sechs Meter breit und 16 Meter lang – wäre hinderlich gewesen und wurde später errichtet.

Hierfür wurde der Gehweg, der Fahrstreifen für die Radfahrer und ein Teil der Fahrbahn mit einbezogen, was lange Zeit für nervige Staus sorgte. Der Abriss hatte sich dann verzögert, weil wegen der sensiblen Lage kein schweres Gerät eingesetzt werden konnte. Da der denkmalgeschützte Keller unter dem ehemaligen Kino erhalten werden sollte, musste alles von Hand abgetragen. Die Verbindung des Kellers mit dem Neubau stellte sich als eine neue Herausforderung dar, die eine neue Planung mit zeitintensiven Genehmigungen seitens des Denkmalschutzes nach sich zog. Die Verkehrsbeeinträchtigungen in der Grabenstraße dauerten an. Schließlich wurde der Kran im Juni 2017 abgebaut, die Materialzulieferung erfolgte über die Straße „Im Zwinger“. Zu dem Zeitpunkt war die WMC noch davon ausgegangen, dass die Eigentümer im dritten Quartal 2017 in ihre Wohnungen einziehen können.

Wie geht es jetzt weiter?

Das WMC-Insolvenzverfahren wurde Anfang 2021 abgeschlossen. Bis dahin waren den Eigentümern, die bereits eine mehrjährige Odyssee hinter sich haben, die Hände gebunden. Jetzt konnten sie endlich den nächsten Schritt gehen. Sie beauftragten das Generalunternehmen B&B Systembau aus Fellbach, das wiederum die noch notwendigen Arbeiten an der Fassade und rund um das Gebäude vergibt. Sind diese Aufgaben erledigt, werden die Wohnungen fertiggestellt.