Am Donnerstagmorgen ist es auf der Baustelle des Flugfeldklinikums in Böblingen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte ein Arbeiter kurz vor neun Uhr bei Gerüstarbeiten rund vier Meter in die Tiefe. Der Mann verletzte sich dabei schwer und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ursachen des Unfalls sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.