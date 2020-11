Baustelle beim SV Leonberg/Eltingen Die Technik ist für das Auge unsichtbar

Auf dem Dach des SVZ-Rohbaus hat das Feuer seine Spuren hinterlassen.

Die Wände sind auf einem Teilstück rabenschwarz. Verkohlte Fetzen hängen an der Wand. „Das war alles fertig und so wie da drüben in hellem Grau gestrichen“, sagt Groß wehmütig und muss schlucken. „Der Beton ist an manchen Stellen geplatzt, wir müssen jetzt mit Hilfe von Kernbohrungen die Statik untersuchen.“