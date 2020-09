Baustelle bei Rutesheim Nordumfahrung ist wieder offen

Rutesheim - Der Durchgangsverkehr quält sich nicht mehr durch Rutesheim, denn die Nordumfahrung ist seit diesem Mittwoch wieder freigegeben. Das teilt die Stadt Rutesheim mit. Rund 13 Jahre nach ihrer Fertigstellung mussten die Kreisverkehre an den Kreisstraße nach Gebersheim, nach Heimerdingen und nach Flacht instandgesetzt werden. Auch am Kreisel vorm Ortseingang Flacht wurde der Asphalt erneuert. Die Arbeiten hier waren aber bereits am Dienstag vergangener Woche beendet. Verdrückungen und aufgehende Mittelnähte waren vor allem für Zweiradfahrer eine Gefahr. Zudem kam so Wasser in die tieferen Asphaltschichten.