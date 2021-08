Da die Landstraße teilweise gesperrt werden muss, fällt die Buslinie 631 zwischen Warmbronn und Böblingen in dieser Zeit teilweise aus. Die Busse fahren dann nur bis Warmbronn Büsnauer Straße 41 und wenden dort. Diese Haltestellen werden nicht angefahren: Frauenkreuz in Leonberg, in Sindelfingen sind es Rotbühl, der Zentrale Omnibusbahnhof, die Gottlieb-Daimler-Straße und das Goldberg-Gymnasium. In Böblingen wird der Bahnhof nicht bedient.