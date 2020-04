Leonberg - Der Belag der B 295 wird in Höhe des Autobahnanschlusses Leonberg-West saniert. Dazu wird am Donnerstag, 23. April, die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Außerdem ist die Ausfahrt Leonberg-West aus Richtung Karlsruhe kommen zu. Die Umleitung führt über Leonberg-Ost. Am Freitag und Samstag, 24. und 25. April, wird dann der Belag im Bereich der Umfahrung Renningen zwischen der Leonberger Straße und dem Lückenschluss instandgesetzt. Dazu wird die Fahrbahn verengt.