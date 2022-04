Baustelle auf der Autobahn Brückenabriss und Vollsperrung der A 8

Wer fürs Wochenende einen Ausflug in den Schwarzwald plant, sollte das Verkehrsmittel oder die Strecke mit Bedacht wählen: Über das Wochenende wird die Autobahn 8 bei Pforzheim in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag um 22 Uhr und endet voraussichtlich am Montag um 5 Uhr. Auch Pendler können daher betroffen sein. Konkret ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord gesperrt. Unter anderem wird eine Brücke abgerissen, Interessierte können im Livestream dabei sein.