Baustelle A 8 wird nachts länger gesperrt

Zunächst wird nachts jeweils ab 20 Uhr die rechte Spur in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Von 22 bis 6 Uhr folgt die Sperrung der beiden rechten Spuren in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zusätzlich wird von Montag, 4. Mai, an bis Donnerstag, 7. Mai, jeweils von 23 bis 5 Uhr die dritte Fahrspur von rechts in Richtung Karlsruhe gesperrt. Die Arbeiten finden nur an Wochentagen statt.