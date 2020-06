Bauprojekt in Gerlingen Stein auf Stein ist nicht so einfach

Doch nun regte sich bei einem Vor-Ort-Termin Widerstand. Pflaster heize sich im Sommer auf – und es biete wegen der vielen Kanten Gelegenheiten zum Stolpern. Die Stolperfallen durch Steinplatten waren schon in früheren Jahren ein heißes Thema in Gerlingen. Daran knüpfte Martin Nufer von den Freien Wählern an. „Pflaster ist ein No-go-Wort in Gerlingen“, sagte er, „damit haben wir leidliche Erfahrungen.“ Die vorgesehenen Steine seien zu klein. Weil auch Bäume fehlen, in der Mitte des Platzes vor der Kirche sind zwei geplant, wünschte sich die Grünen-Chefin Ulrike Stegmaier einen neuen Entwurf.