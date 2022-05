Bauprojekt in Gerlingen Neuer Treffpunkt für Jugendliche

„Es ist unser Ansatz, Architektur aus wiederverwendeten Materialien zu gestalten“, erklärte am Mittwoch im Gemeinderat Peter Weigand vom Architekturstudio Umschichten das Konzept hinter dem Gestaltungsentwurf. Drei der mächtigen und einseitig konkav gewölbten Holzelemente sollen im rechten Winkel zueinander stehen, zwei weitere liegen – wobei eine hiervon die Teilüberdachung bildet. Hinzu kommen an den Verschalungen angebrachte Bänke. Eine mobile Toilette soll die Anlage ergänzen. Weigand betonte, dass der Pavillon so konstruiert sei, dass er mit wenig Aufwand auch wieder zerleg- und versetzbar ist.