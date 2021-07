Bauprojekt in Friolzheim Ohne genügend Parkplätze keine Seniorenwohnungen

Demographischem Wandel Rechnung tragen

„Das Ganze ist mir ein Stockwerk zu hoch“, wand Barbara Merz-Schabel (Wir für Friolzheim) ein. Das war im Gemeinderat jedoch eine Einzelmeinung. Der Entwurf der Architekten sieht zwei Baukörper mit jeweils vier Stockwerken vor, die sich nach oben hin verjüngen. Zudem füge sich die Gebäudehöhe in der Straßenansicht gut in die Umgebungsbebauung ein. „Mir gefällt das Konzept sehr“, meinte Jane Brosch (BUNT). Das entsprach schon eher der allgemeinen Stimmung im Rat. Denn bereits im Vorfeld der Beratung hatten die Gruppierungen den Wunsch geäußert, dem demografischen Wandel in der Enzkreis-Gemeinde Rechnung zu tragen. Denn auch hier wird die Bevölkerung zunehmend älter. Seniorengerechtes Wohnen sollte eine Bedingung für die Verdichtung auf dem Gelände an der Leonberger Straße sein.