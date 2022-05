Bauprojekt in Ditzingen Viele Fragen, viele Antworten zur geplanten Moschee

Zu wenige Parkplätze für eine Moschee, das Minarett zu hoch – bedarf es überhaupt eines Minaretts? –, der Ditib -Dachverband und seine Beziehung zum türkischen Staat, Religionsfreiheit, Demokratie, Ausbildung des Imam, Verkehrskollaps in einem nachgefragten Wirtschaftsstandort: die Themen sind vielfältig, die am Montagabend im Bürgersaal des Ditzinger Rathauses zur Sprache kommen. „Wir sind ziemlich weit rumgekommen in der Welt“ wird der parteilose Ditzinger Oberbürgermeister Michael Makurath nach zweieinhalb Stunden Information und engagierter Diskussion den Abend sinnbildlich resümieren.