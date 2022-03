Bauprojekt in Ditzingen Schulhof wird zeitlich vorgezogen

Die Stadträte mussten nun also entscheiden, ob sie an den Plänen für die Spiel- und Grünfläche festhalten – wohl wissend, dass sie im Zweifel tiefer in die Tasche würden greifen müssen. Denn warten auf eine Zu- oder Absage der Förderung sei laut der Verwaltung angesichts des Zeitdrucks nicht möglich: Damit die Fläche in den Sommerferien gestaltet werden kann sei es notwendig, dass Ausschreibung und Vergabe in den nächsten Wochen erfolgen.

Einsparungen waren geprüft worden

Weil die Kosten insgesamt schon über Plan liegen, hatte der Rat bereits Möglichkeiten zur Einsparung geprüft. Um das „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung“ zu nutzen, hatte der Gemeinderat daher beschlossen, mit dem Bau bereits dieses Jahr in Kombination mit dem Rückbau des Hauptschulgebäudes zu beginnen. In den Sommerferien sollen die Bauarbeiten beginnen. Vor diesem Hintergrund hatte Christian Rombold (CDU) die Kosten von 30 000 Euro für mehrere Podeste infrage gestellt. Ackermann plädierte für die Investition, da sich die Stahlkonstruktion bewährt habe.