Baupläne in Leonberg Ditib-Gemeinde zieht in die Grabenstraße

Staubach weist im Zusammenhang mit der geplanten Moschee in der Grabenstraße darauf hin, dass in der Altstadt Treffpunkte für Glaubensgemeinschaften zulässig seien. „Gleich in der Nähe ist ja auch die Stadtkirche.“ Bedenken, dass durch die Besucher der Moschee ein Verkehrschaos durch parkende Autos entstehe, habe sie nicht. „Wir haben in den Tiefgaragen der Altstadt reichlich Parkmöglichkeiten und vor dem Gebäude ist gleich die Bushaltestelle.“

Stadträtin befürwortet lebendige Innenstadt

Wenig Verständnis habe Staubach für Anwohner, die sich über Lärm in der Altstadt beklagten. „Früher war der Marktplatz ein Treffpunkt. Wenn ich da hinziehe, weiß ich doch, dass es dort nicht so ruhig ist wie außerhalb der Stadt. Allerdings müssen wir schauen, dass sich der Lärm in Grenzen hält.“ Auch das Thema Integration spricht die Stadträtin an. „Alle reden davon, doch wenn’s vor der eigenen Haustür ist, will es keiner haben.“

Grünen-Chef Bernd Murschel wünscht sich Toleranz der Eigentümer und Anwohner: „Wir leben doch in einer multikulturellen Gesellschaft. Bedenken hat er eher bei der Nähe zur viel befahrenen Grabenstraße „Das ist sicher kein idealer Ort für Kinder.“